Konyaspor suç duyurusunda bulundu
Atiker Konyaspor Kulübü, Beşiktaş ile oynadıkları Süper Kupa Finali'nde yaşanan olaylarla ilgili her iki takım taraftarından da sahaya girip, rakibine fiili müdahalede bulunanların tespit edilerek, gerekleri cezaların verilmesi için suç duyurusunda bulundu.
Açıklamada, olayların tek taraflı ve yanlı değerlendirilmesinin problemin çözümüne katkıdan ziyade karmaşıklığını güçlendireceği belirtilerek, "Bu açıdan saha içi ve saha dışı gelişmelerini bütüncül bir biçimde objektif olarak ele almak çok daha doğru olacaktır. Şiddete karşı çözüm yolları aranırken de bugüne kadar yaşanmış bütün olaylarının sorumluluğu bu maçta rakip olan iki kulübe yüklenmemeli, İngiltere örneğinde olduğu gibi topyekün mücadele edilmelidir" ifadesi kullanıldı.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 15:50
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Fenerbahçe yıldız golcüyle anlaştı
Toplam 23
Yorum
SCOUT FENERBAHÇENİN SCOUT EKİBİ NE İŞ YAPAR ÇOK MERAK EDİYORUM AVRUPA HİÇMİ GENÇ YETENEK YOK SOKAKDAKİ TARAFTAR SZİE BEŞ BASAR YÖNETİM İSTİFA
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Fenerbahçe yıldız golcüyle anlaştı
Toplam 23
Yorum
inanma kandırmaya çalışma fener yaşlı almaz bundan sonra
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Nice’in yeni 10’u
Toplam 4
Yorum
wes sniper çok para alıyordu ama hakkını veriyordu VAN Pöörsiee gibi yan gelip yatmıyordu oyun zekasını ve kilit paslarını çok arıycaz gibi geliyor
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