Tarihe geçtiler

Samsun'da oynanan 11. Turkcell Süper Kupa Finali'nde şampiyon olan Atiker Konyaspor, tarihe geçti.

Turkcell Süper Kupa Finali'nde geçen sezonun lig şampiyonu Beşiktaş ile Türkiye Kupası'nın sahibi Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Tarihinde ilk kez Süper Kupa Finali oynayan yeşil-beyazlı kulüp, siyah-beyazlı takımı 2-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Konyasporlu futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

