Tarihe geçtiler
Samsun'da oynanan 11. Turkcell Süper Kupa Finali'nde şampiyon olan Atiker Konyaspor, tarihe geçti.
Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Konyasporlu futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:44
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Bankada 100 milyon euro paramız var
Toplam 1
Yorum
sami sayin baskan gerekiyorsa paramiz var diyorsun, acilen persi, aatif, koybasi, ozan, sener, fernandao gitmeli, yerlerine de iyi adam alinmali
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Başakşehir'den Süper Kupa twiti!
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Yorum
evet süper ligdede şampiyondunuz ya ama işte tff hakkınızı yedi şampiyonluğu bjk ye verdi ve işte dün adalet yerini buldu
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Daha tempolu olmalıyız
Toplam 1
Yorum
juan Rüyanda kapatırsın. Geçen sene FB GS da çöp oyuncular vardı bu sene öyle olmayacak. Başakşehirde seviye atladı. Şampiyon olamazsınız artık.
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