 Tarihe geçtiler – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Ağustos 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Tarihe geçtiler

    Tarihe geçtiler

    Samsun'da oynanan 11. Turkcell Süper Kupa Finali'nde şampiyon olan Atiker Konyaspor, tarihe geçti.

    Turkcell Süper Kupa Finali'nde geçen sezonun lig şampiyonu Beşiktaş ile Türkiye Kupası'nın sahibi Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Tarihinde ilk kez Süper Kupa Finali oynayan yeşil-beyazlı kulüp, siyah-beyazlı takımı 2-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.
    Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Konyasporlu futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.
    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:44
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tarihe geçtiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.