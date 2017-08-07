Süper Kupa müzedeki yerini aldı
Atiker Konyaspor’un tarihinde ilk kez elde ettiği Süper Kupa, takımın müzesinde Türkiye Kupası'nın yanındaki yerini aldı.
Türkiye Kupası final maçının ardından 65 gün sonra oynadığı Süper Kupa Finali'nde rakibini mağlup Konyaspor'un kazandığı ikinci kupa da müzede sergilenmeye başlandı. Kulüp binasındaki müzede Türkiye Kupası'nın yanında yerini alan Süper Kupa'nın fotoğrafı paylaşıldı.
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:13
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‘Bizimle kal Yusuf’
Toplam 4
Yorum
Uyy61 Yusuftan bu sene patlama bekliyorum. Yedegi ve satiligi gorunce burnu surttu artik oynar yani..
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Transfer resmen açıklandı
Toplam 51
Yorum
NI SORACAKSIN. GS KULÜBÜ SORDU MU ? GEREĞİNİ YAPTI SNEIJDER E NİYE KIZIYORSUNUZ. BU İŞ BİR ARZ TALEP MESSELESİ. ADAM GS YA ZORLA MI GELDİ. GELDİYSE DE ALDIĞI PARANIN HESABINI SORUP KARŞILIĞI
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"Asıl Federasyon kendini sorgulamalı"
Toplam 1
Yorum
MALCOM X BİZ DE YABANCI FEDARASYON İSTİYORUZ, YABANCI HAKEM İSTİYORUZ, YABANCI MHK İSTİYORUZ. ÇÜNKÜ BURALARI DA İYİ YÖNETİLMİYOR.
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