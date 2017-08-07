 Serkan geçit vermedi – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Serkan geçit vermedi

    Serkan geçit vermedi
    Konyaspor'un tecrübeli file bekçisi önemli kurtarışlarla gecenin kahramanlarından oldu. Yeşil-beyazlı file bekçisi, ilk yarıda Babel ve Cenk'in şutunda önemli bir kurtarışa imza atarken, 90+2'de de Negredo'nun kafa vuruşunu çizgiden çıkardı.
    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:15
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