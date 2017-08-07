Samsun’da vahim tablo
Dün gece futboldan çok olaylar konuşuldu. Maç oynanırken Konyaspor tribününden sahaya ‘Kelebek’ diye bilinen çakı atıldı. Konyalılar bitiş düdüğüyle sahaya indi, Beşiktaşlılar’ı güvenlik güçleri engelledi.
İKİSİ DE PFDK'YA SEVK EDİLECEK
Olaylı maçın ardından gözler hakem Fırat Aydınus ve temsilcilerin TFF'ye sunacakları raporlara çevrildi. Konyaspor ve Beşiktaş'ın saha olayları nedeniyle PFDK'ye sevk edileceği öğrenildi. İki kulüp de 1 veya 2 maç seyircisiz oynama cezasıyla karşı karşıya kalacak. Takımlar alacaklar muhtemel seyircisiz cezasını, ligde evlerindeki ilk maçta çekecek.
KONYASPOR'DAN OLAYLARA KINAMA
Süper Kupa maçı sırasında ve sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'dan açıklama geldi. Şan, "Olayları kesinlikle tasvip etmiyor ve kınıyoruz. Bu tür kişilerin sahalardan derhal uzaklaştırılmasını istiyoruz" açıklaması yaptı.
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 04:07
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Erman Toroğlu: Faciadan dönüldü!
Toplam 21
Yorum
sergen konya taraftarını anlamıyorum,ne gerek vardı bunca rezilliğe! sahada sorun yok,seyirciler çıldırıp duruyo.tam rezaletti.
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Quaresma'ya saldırı
Toplam 3
Yorum
Sürekli bilinçli faul yaptı Quaresma maç boyu tahrik etti. Hakem efendi görmezden geldi. Gördüğünü cezasız bıraktı ama işte bu sebeple seyirci cahilce işler yaptı.
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Beşiktaş taraftarından çıkanlar şaşırttı
Toplam 13
Yorum
Samsunlu hikaye bunlar konyalilar iyi kovaladi bunlari ben samsunluyum ve mac oncesi bjklilerin kacislarini gordum hatta dayak yiyenleri bile oldu
Samsun’da vahim tablo haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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