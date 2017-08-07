 Samsun’da vahim tablo – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Ağustos 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Samsun’da vahim tablo

    Samsun’da vahim tablo

    Dün gece futboldan çok olaylar konuşuldu. Maç oynanırken tribününden sahaya ‘Kelebek’ diye bilinen çakı atıldı. Konyalılar bitiş düdüğüyle sahaya indi, Beşiktaşlılar’ı güvenlik güçleri engelledi.

    Samsun'da oynanan maçına tribün olayları damga vurdu. Karşılaşma öncesi taraftarları stada taşıyan otobüslerde yapılan aramalarda çok sayıda delici ve kesici alet ele geçirildi. Maçın başlama düdüğüyle birlikte Konya tribününden sahaya meşale ve torpil yağdı. İkinci yarı da aynı görüntülere sahne olurken, Konya tribününden sahaya atılan 'kelebek' diye tabir edilen çakı atıldı. Quaresma çakıyı, hakem Fırat Aydınus'a verdi. Cenk'in attıgı golden sonra bazı holiganlar sahaya girmeye çalıştı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte ise film resmen koptu. Konyasporlu yüzlerce taraftar zaferi kutlamak için sahaya daldı. Sonuçtan memnun olmayan Beşiktaşlı taraftarın sahaya girmesini ise güvenlik güçleri engelledi. Geçen yıl Konya'da oynanan Süper Kupa maçında Galatasaray ve Beşiktaşlı taraftarlar birbirine girmiş, Başakşehir ile Atiker arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finalinde de tribün olayları yaşanmıştı.

    İKİSİ DE PFDK'YA SEVK EDİLECEK
    Olaylı maçın ardından gözler hakem Fırat Aydınus ve temsilcilerin TFF'ye sunacakları raporlara çevrildi. Konyaspor ve 'ın saha olayları nedeniyle PFDK'ye sevk edileceği öğrenildi. İki kulüp de 1 veya 2 maç seyircisiz oynama cezasıyla karşı karşıya kalacak. Takımlar alacaklar muhtemel seyircisiz cezasını, ligde evlerindeki ilk maçta çekecek.

    KONYASPOR'DAN OLAYLARA KINAMA
    Süper Kupa maçı sırasında ve sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'dan açıklama geldi. Şan, "Olayları kesinlikle tasvip etmiyor ve kınıyoruz. Bu tür kişilerin sahalardan derhal uzaklaştırılmasını istiyoruz" açıklaması yaptı.

    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 04:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Samsun’da vahim tablo haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.