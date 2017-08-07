 Maçın adamı Traore – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Maçın adamı Traore

    Maçın adamı Traore
    33. dakikada takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıyan , maçın adamı seçildi. 28 yaşındaki futbolcu, ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan aldı.
    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:14
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