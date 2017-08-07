Konya coştu
Turkcell Süper Kupa’yı da kazanan Konyaspor, kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan aldı. Kent merkezinde ise kutlamalar sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.
SEREMONİ İÇİN SAHA İÇİ BOŞALTILDI
Bitiş düdüğüyle birlikte sahaya akın eden Konyaspor taraftarları polis ve özel güvenlik güçlerinin yoğun uğraşları sonunda tribüne geri gönderildi. Taraftarın sahayı boşaltmasının ardından Konyaspor takımı, ortaya kurulan platforma çıkarak kupasını aldı.
BAKAN BAK'TAN KUTLAMA MESAJI
Konyaspor'a kupasını veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şampiyon takım için bir tebrik mesajı yayımladı. Bak'ın mesajında, "Süper Kupa'yı tarihinde ilk kez evine götüren Atiker Konyaspor'u tebrik ediyorum" ifadeleri kullandı.
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:42
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Erman Toroğlu: Faciadan dönüldü!
Toplam 21
Yorum
sergen konya taraftarını anlamıyorum,ne gerek vardı bunca rezilliğe! sahada sorun yok,seyirciler çıldırıp duruyo.tam rezaletti.
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Quaresma'ya saldırı
Toplam 3
Yorum
Sürekli bilinçli faul yaptı Quaresma maç boyu tahrik etti. Hakem efendi görmezden geldi. Gördüğünü cezasız bıraktı ama işte bu sebeple seyirci cahilce işler yaptı.
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Beşiktaş taraftarından çıkanlar şaşırttı
Toplam 13
Yorum
Samsunlu hikaye bunlar konyalilar iyi kovaladi bunlari ben samsunluyum ve mac oncesi bjklilerin kacislarini gordum hatta dayak yiyenleri bile oldu
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