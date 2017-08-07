 Konya coştu – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Konya coştu

    Konya coştu

    Turkcell Süper Kupa’yı da kazanan , kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan aldı. Kent merkezinde ise kutlamalar sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.

    Turkcell Süper Kupa'nın bitiş düdüğüyle birlikte büyük bir sevinç yaşayan Konyasporlu futbolcular ve teknik heyet, Samsun'da kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarıyla birlikte zaferi doyasıya kutladı. Yeşil-beyazlılar madalyalarını, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı'nın elinden aldı. Konyasporlu oyuncular, kupayı alarak büyük sevinç yaşadılar. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ile kupayla sahada sevinç turu attılar. Konya kent merkezinde yeşil-beyazlı taraftarlar sokaklarda sevinç yumağı oluştururken, konvoy oluşturup takımları lehine sloganlar attılar. Konya'daki Zafer Meydanı'nda gruplar halinde toplanan binlerce taraftar, takımlarının bayraklarını açarak 'Bu sene şampiyon görelim sizi' ve 'Şampiyon ' şeklinde slogan atarak takımlarının başarılarını kutladı.

    SEREMONİ İÇİN SAHA İÇİ BOŞALTILDI
    Bitiş düdüğüyle birlikte sahaya akın eden Konyaspor taraftarları polis ve özel güvenlik güçlerinin yoğun uğraşları sonunda tribüne geri gönderildi. Taraftarın sahayı boşaltmasının ardından Konyaspor takımı, ortaya kurulan platforma çıkarak kupasını aldı.

    BAKAN BAK'TAN KUTLAMA MESAJI
    Konyaspor'a kupasını veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şampiyon takım için bir tebrik mesajı yayımladı. Bak'ın mesajında, "Süper Kupa'yı tarihinde ilk kez evine götüren Atiker Konyaspor'u tebrik ediyorum" ifadeleri kullandı.
    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:42
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