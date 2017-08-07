Hiç yakışmadı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Burada gördüğümüz tablo hem Türk sporuna hem de bizim gibi misafirperver bir ülkenin insanlarına yakışmıyor” dedi.
ÖNLEM ALMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ
Bakan Bak, "Futbolun, sporun içerisinden gelen bir yönetici olarak hem TFF hem de yetkili kurumlarla birlikte bu işin üzerine gideceğiz. Buna müsade edemeyiz" ifadelerini kullandı. Futboldaki şiddet ve fanatik taraftarların dünyanın sorunu olduğunu kaydeden Bak, "Bunu çözmek için de taraftarı eğitmekten tutun da onlarla ilişki kurmaya kadar konuları değerlendirerek, Spor savcılarının etkin bir şekilde görev alarak bu işin tekrarlanmaması için önlemler almak için çalışacağız" dedi.
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:35
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Erman Toroğlu: Faciadan dönüldü!
Toplam 21
Yorum
sergen konya taraftarını anlamıyorum,ne gerek vardı bunca rezilliğe! sahada sorun yok,seyirciler çıldırıp duruyo.tam rezaletti.
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Quaresma'ya saldırı
Toplam 3
Yorum
Sürekli bilinçli faul yaptı Quaresma maç boyu tahrik etti. Hakem efendi görmezden geldi. Gördüğünü cezasız bıraktı ama işte bu sebeple seyirci cahilce işler yaptı.
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Beşiktaş taraftarından çıkanlar şaşırttı
Toplam 13
Yorum
Samsunlu hikaye bunlar konyalilar iyi kovaladi bunlari ben samsunluyum ve mac oncesi bjklilerin kacislarini gordum hatta dayak yiyenleri bile oldu
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