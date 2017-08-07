Hiç yakışmadı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Burada gördüğümüz tablo hem Türk sporuna hem de bizim gibi misafirperver bir ülkenin insanlarına yakışmıyor” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beşiktaş ile Atiker Konyaspor maçı sırası ve sonrası yaşanan şiddet olaylarına tepki gösterdi. Atiker Konysapor'un Beşiktaş'ı 2-1 yenerek Süper Kupa'yı müzesine götürdüğü maç sonrası Bakan Osman Aşkın Bak'ın gündeminde karşılaşma sırasında yaşanan olaylar vardı. Sözlerine, "Burada gördüğümüz tablo hem Türk sporuna hem de bizim gibi misafirperver bir ülkenin insanlarına yakışmıyor." diye başlayan Bak, "Bizim en önemli işimiz bu fanatik yapı ve şiddetle ilgili konuları çok detaylı bir şekilde ele alıp, 6222'li yasanın ilgili birimlerle işletilmesi konusunda kararlı olacağız." dedi. Bak, sporda şiddetle sonuna kadar mücalede edeceklerini de vurguladı.



ÖNLEM ALMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Bakan Bak, "Futbolun, sporun içerisinden gelen bir yönetici olarak hem TFF hem de yetkili kurumlarla birlikte bu işin üzerine gideceğiz. Buna müsade edemeyiz" ifadelerini kullandı. Futboldaki şiddet ve fanatik taraftarların dünyanın sorunu olduğunu kaydeden Bak, "Bunu çözmek için de taraftarı eğitmekten tutun da onlarla ilişki kurmaya kadar konuları değerlendirerek, Spor savcılarının etkin bir şekilde görev alarak bu işin tekrarlanmaması için önlemler almak için çalışacağız" dedi.