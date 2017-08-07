 Gururumuz olacak – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Gururumuz olacak

    Gururumuz olacak
    Konya Başkanı , taraftarların sahaya girmesini tasvip etmediğini söyledi. Şan ayrıca "Beşiktaş inşallah bu sene Avrupa'da gururumuz olacak. Güzel takım kurdular" dedi.
    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:10
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