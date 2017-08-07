Erdoğan’dan tebrik

Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederekTurkcell Süper Kupa'nınsahibi olan AtikerKonyaspor'u tebrik etti. Erdoğan,Twitter hesabından,"2017 Turkcell SüperKupa'yı kazanan AtikerKonyaspor'u ve tüm taraftarlarınıtebrik ediyorum"paylaşımında bulundu.