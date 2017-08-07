 Erdoğan’dan tebrik – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Erdoğan’dan tebrik

    Erdoğan’dan tebrik
    , Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'nın sahibi olan Atiker Konyaspor'u tebrik etti. Erdoğan, Twitter hesabından, "2017 Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Atiker Konyaspor'u ve tüm taraftarlarını tebrik ediyorum" paylaşımında bulundu.
    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:08
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