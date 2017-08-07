Come to Konya

Süper Lig'in 2016-2017 şampiyonu Beşiktaş ile geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor arasında Samsun'da oynanan maçta, yeşil-beyazlıların rakibini 2-1 yenerek kazandığı 'Turkcell Süper Kupa 2017' takım müzesine konuldu.Türkiye Kupası final maçının ardından 65 gün sonra oynadığı Süper Kupa Finali'nde rakibini mağlup Konyaspor'un kazandığı ikinci kupa da müzede sergilenmeye başlandı. Kulüp binasındaki müzede Türkiye Kupası'nın yanında yerini alan Süper Kupa'nın fotoğrafı paylaşıldı.

Süper Kupa'yı müzesine götüren Konyaspor'un resmi twitter hesabından yapılan bir paylaşım sosyal medyada büyük ilgi çekti.



Ziraat Türkiye Kupası ile Süper Kupa'nın fotoğrafını paylaşan Konyaspor, ''Süper Kupa'yı görmek isteyenler için çağrımız net: #ComeToKonya!'' ifadelerini kullanarak transfer döneminde Beşiktaş'la özdeşleşen ''Come to Beşiktaş'' sözüne göndermede bulundu.