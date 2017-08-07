Come to Konya
Atiker Konyaspor’un tarihinde ilk kez elde ettiği Süper Kupa, takımın müzesinde Türkiye Kupası'nın yanındaki yerini aldı.
Türkiye Kupası final maçının ardından 65 gün sonra oynadığı Süper Kupa Finali'nde rakibini mağlup Konyaspor'un kazandığı ikinci kupa da müzede sergilenmeye başlandı. Kulüp binasındaki müzede Türkiye Kupası'nın yanında yerini alan Süper Kupa'nın fotoğrafı paylaşıldı.
BEŞİKTAŞ'A GÖNDERME
Süper Kupa'yı müzesine götüren Konyaspor'un resmi twitter hesabından yapılan bir paylaşım sosyal medyada büyük ilgi çekti.
Ziraat Türkiye Kupası ile Süper Kupa'nın fotoğrafını paylaşan Konyaspor, ''Süper Kupa'yı görmek isteyenler için çağrımız net: #ComeToKonya!'' ifadelerini kullanarak transfer döneminde Beşiktaş'la özdeşleşen ''Come to Beşiktaş'' sözüne göndermede bulundu.
Süper Kupa'yı görmek isteyenler için çağrımız net: #ComeToKonya! ?????? pic.twitter.com/jrMRGZ13gt— Atiker Konyaspor (@konyaspor) 7 Ağustos 2017
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:50
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Beşiktaş-Konyaspor maçı için İçişleri Bakanlığı'ndan karar!
Toplam 24
Yorum
Evet Bende merak ettim. Acaba ?
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Aziz Yıldırım'dan TFF'ye gönderme
Toplam 21
Yorum
saban Yahu sen kafayı yemişsin daha yeni pereriayi kovdun tazminatsız ne çabuk unuttun
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Fenerbahçe maçında sahada olacaklar
Toplam 2
Yorum
Doğrucu Futbol ahlaksızı Burak'ı almakla temiz futbol söylemine ters düşmüştür TS yönetimi.
Come to Konya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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