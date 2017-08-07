Başsavcılıktan Süper Kupa açıklaması
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa finaliyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 06.08.2017 tarihinde Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda, Beşiktaş ile Konyaspor kulübü arasında oynanmasına karar verilen Türkcell Süper Kupa 2017 futbol karşılaşması sonrasında meydana gelen olaylarla ilgili olarak kamu malına zarar verme, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet, Görevi İhmal ve Kamu görevlilerine direnme suçları kapsamında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığımızca Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince resen soruşturma başlatılmıştır' dendi.
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:00
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Anlaşma tamam!
Toplam 4
Yorum
ASLANKRAL1905-13 ASAMOAH GELSİN DERTLER BİTSİN.......EN BÜYÜK CİMBOMMMM..
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Bankada 100 milyon euro paramız var
Toplam 46
Yorum
Komiksiniz Butun Fenerbahçe camiasina bir pisikolaga gorunmelerini tafsiye ederim.
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Aziz Yıldırım'ın açıklaması sorulunca...
Toplam 24
Yorum
Gerçek Gorunen koy klavuz istemiyor. Fenerbahçeli taraftarlara, siz hakkettiginiz yerdesiniz.Bu yonetimle size sampiyonluk hayal.baskette basarilar
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