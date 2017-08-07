 Allah’ın teveccühü – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Allah’ın teveccühü

    Allah’ın teveccühü

    Konyaspor'un hocası Akçay, kupa zaferini böyle yorumladı: “Temiz bir kalple çalışıldığı zaman, istediğiniz zaman. Allah teveccüh gösteriyor. Bu gece de böyle oldu. Maç uzatmalara gitseydi bizim için büyük sorunlar olabilirdi. Bütün maçlarda iyi oynamaya çalışacağız"

    Konyaspor'un teknik direktörü , kupa zaferi için "Zafer sarhoşluğu var" yorumunda bulundu. Usta hoca, "Ne hissettiğimi bilmiyorum. Sarhoşluk var. Neler yaptığımızı yarın daha kolay anlayabiliriz. Şu anda duygu yoğunluğu var. Hoş bir şey. Her antrenöre nasip olsun diye insan dua ediyor. Nasip oldu. Allah'a şükür" dedi.

    "Haddimi aşmak istemem, bilmiyorum ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Temiz bir kalple çalışıldıktan sonra rabbim bir şeyler veriyor. Disiplinli ve hakkını verdiği zaman rabbim sana teveccühünü gösteriyor. Bu akşam da gösterdi" diyen Akçay şöyle devam etti:

    PERFORMANSIMIZ GAYET İYİYDİ
    "Uzatmalara gitseydi maç bizim için büyük sorunlar yaşanabilirdi. Beşiktaş güçlü bir takım. Ancak oyunun genelindeki performansımızdan dolayı çok mutluyuz. Kalpten çalışan herkese Allah versin."

    ATV'YE TEŞEKKÜR
    Akçay, Turkuvaz Medya ve yayıncı ATV'ye de teşekkür etti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bizleri takip ettiniz. Sizin de emeğiniz büyük. Ben de sizi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

    KUPAYLA BAŞLADI
    Teknik direktör Akçay, yeni takımının başında çıktığı ilk resmi maçında kupayla çıktı. Geçen sezon Osmanlıspor ile önemli işler yapan usta hoca, bu sezonun başında da yeşilbeyazlılara kupayı kazandırdı.
    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:34
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