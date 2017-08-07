Allah’ın teveccühü
Konyaspor'un hocası Akçay, kupa zaferini böyle yorumladı: “Temiz bir kalple çalışıldığı zaman, istediğiniz zaman. Allah teveccüh gösteriyor. Bu gece de böyle oldu. Maç uzatmalara gitseydi bizim için büyük sorunlar olabilirdi. Bütün maçlarda iyi oynamaya çalışacağız"
"Haddimi aşmak istemem, bilmiyorum ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Temiz bir kalple çalışıldıktan sonra rabbim bir şeyler veriyor. Disiplinli ve hakkını verdiği zaman rabbim sana teveccühünü gösteriyor. Bu akşam da gösterdi" diyen Akçay şöyle devam etti:
PERFORMANSIMIZ GAYET İYİYDİ
"Uzatmalara gitseydi maç bizim için büyük sorunlar yaşanabilirdi. Beşiktaş güçlü bir takım. Ancak oyunun genelindeki performansımızdan dolayı çok mutluyuz. Kalpten çalışan herkese Allah versin."
ATV'YE TEŞEKKÜR
Akçay, Turkuvaz Medya ve yayıncı ATV'ye de teşekkür etti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bizleri takip ettiniz. Sizin de emeğiniz büyük. Ben de sizi kutluyorum" ifadelerini kullandı.
KUPAYLA BAŞLADI
Teknik direktör Akçay, yeni takımının başında çıktığı ilk resmi maçında kupayla çıktı. Geçen sezon Osmanlıspor ile önemli işler yapan usta hoca, bu sezonun başında da yeşilbeyazlılara kupayı kazandırdı.
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:34
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Erman Toroğlu: Faciadan dönüldü!
Toplam 21
Yorum
sergen konya taraftarını anlamıyorum,ne gerek vardı bunca rezilliğe! sahada sorun yok,seyirciler çıldırıp duruyo.tam rezaletti.
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Quaresma'ya saldırı
Toplam 3
Yorum
Sürekli bilinçli faul yaptı Quaresma maç boyu tahrik etti. Hakem efendi görmezden geldi. Gördüğünü cezasız bıraktı ama işte bu sebeple seyirci cahilce işler yaptı.
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Beşiktaş taraftarından çıkanlar şaşırttı
Toplam 13
Yorum
Samsunlu hikaye bunlar konyalilar iyi kovaladi bunlari ben samsunluyum ve mac oncesi bjklilerin kacislarini gordum hatta dayak yiyenleri bile oldu
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