Konya’nın büyük aşkı

Yeşil-beyazlılar, F.Bahçeli Aatif’tan vazgeçmiyor.

Atiker Konyaspor, geçtiğimiz sezonun devre arasından bu yana listesinden yer alan Aatif'tan vazgeçmiyor. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın da kadrosunda görmek istediği 31 yaşındaki yıldız için Fenerbahçe'nin kapısını çalan yeşil-beyazlıların, tüm şartları zorladığı iddia edildi. Daha önce F.Bahçe Yönetimi'ne kulüpten ayrılmak istemediğini ileten Faslı oyuncu için sarı-lacivertli teknik heyetin vereceği kararın belirleyeceği olacağı öğrenildi.