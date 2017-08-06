Konya’da kupa coşkuyla kutlandı
Samsun'da oynanan Turkcell Süper Kupa Finali'nde Atiker Konyaspor'un Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmesi, Konyalı vatandaşları sokağa döktü.
- 06 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:26
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Erman Toroğlu: Faciadan dönüldü!
Toplam 17
Yorum
engelleyin bu pisligi olum orda birileri ölse sevinirsin sen insan ol adam ol gevşek gevşek yazı yazma bunu engelleyin neden böle insanları kışkırtıcı yazı yazanl
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Kupaların kupası Atiker Konyaspor'un
Toplam 67
Yorum
BJK lı olarak Bir BJK lı olarak söylüyorum, mal gibi takımız
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Lucescu, Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda
Toplam 4
Yorum
Çok yazık Bir G.Saraylı olarak (kendi payıma) Ali Dürüstten utanıyorum. Onu gördüğüm bu kareler her seferinde daha da körüklüyor, uzaklaştırıyor.
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