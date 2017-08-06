Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konyaspor'a kutlama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabı üzerinden, Turkcell Süper Kupa maçında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek kupaya uzanan Atiker Konyaspor için bir tebrik mesajı yayınladı.
Mesaj şu şekilde;
"2017 Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Atiker Konyaspor'u ve tüm taraftarlarını tebrik ediyorum."
- 06 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:36
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Kupaların kupası Atiker Konyaspor'un
Toplam 31
Yorum
FB İZMİR AYKUT KOCAMANIN MİRASINA İYİ SAHİP ÇIKTILAR. HAKEDİLMİŞ BİR KUPA. TEBRİKLER KONYA. HAKEME RAĞMEN, KARTAL YERE ÇAKILDI.
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Kupaların kupası Atiker Konyaspor'un
Toplam 31
Yorum
Kupa bu sene Bu sene de kupa yok nasıl bi iş bu arkadaş
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Samsun'da tehlikeli anlar
Toplam 5
Yorum
TCelcius BEŞİKTAŞ taraftarını didik didik arayıp bunların böyle içeri girmesine izin verenler kimin lobisinin adamları acaba sessiz sedasız tff içine
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