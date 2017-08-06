 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konyaspor'a kutlama – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konyaspor'a kutlama

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konyaspor'a kutlama

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabı üzerinden, Turkcell Süper Kupa maçında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek kupaya uzanan Atiker Konyaspor için bir tebrik mesajı yayınladı.

    Mesaj şu şekilde;
    "2017 Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Atiker Konyaspor'u ve tüm taraftarlarını tebrik ediyorum."

    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:36
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