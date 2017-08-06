Atiker Konyaspor, kupayı kaldırdı

Turkcell Süper Kupa müsabakasında Atiker Konyaspor, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelenin bitiş düdüğüyle Atiker Konyasporlu futbolcular büyük sevinç yaşadı.

Sevince, yedek kulübesindeki oyuncular ile teknik ve idari ekip de dahil oldu. Yeşil-beyazlı futbolcular, kupa sevincini daha sonra taraftarıyla paylaştı.

Saha ortasında kurulan platformda, önce karşılaşmanın hakemleri Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu ve Halil Umut Meler'in plaketleri verildi ve madalya seremonisine geçildi.

İlk olarak madalyalarını alan Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyeti, Atiker Konyasporlu oyuncular alkışlayarak teselli etti.

Sezona Turkcell Süper Kupa'nın sahibi olarak başlayan yeşil-beyazlı teknik ekip ve oyuncular madalyalarını, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı'nın elinden aldı.

Atiker Konyasporlu oyuncular, kupayı alarak büyük sevinç yaşadılar. Teknik Direktör Mustafa Raşit Akçay ile oyuncular, daha sonra kupayla sahada sevinç turu attı.



Kupada maçın adamı Taore

Turkcell Süper Kupa'nın en değerli oyuncusu maçın ilk golünü atan Abdou Razack Taore seçildi.

Abdou Razack Taore'ye ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi.