Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, karşılaşma sonrası şunları söyledi:

"Klasik söz vardır ya bir sarhoşluk var. Neler yaptığımızı yarın belki daha kolay anlayabiliriz. Şu an bir duygu yoğunluğu var, hoş bir şey. Emeği olan herkes alsın istiyor insan. Nasip oldu, Allah'a şükürler olsun. Şöyle bir laf konuşsam haddimi aşar mıyım bilmiyorum da, temiz bir kalple çalıştığın zaman rabbim bir şeyler veriyor. Beşiktaş çok güçlü bir takım. Eğer maç uzasaydı, çok sorunlar yaşayabilirdik. Maçın başından sonuna kadar maçı istedik. Hepsi bir araya geldi. Allah'ın teveccühü, çocukların emekleri ayakları bizi buraya getirdi. Her müsabakayı kazanmak için çıksanız da rakibin yapısını da düşünmek zorundasınız. Biz o duruşumuzu her maçta sahaya yansıtacağız. Bazı transferlerimizle birlikte biraz daha güçleneceğiz."