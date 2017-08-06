"Allah'a şükürler olsun"
Atiker Konyaspor'un Beşikaş'ı 2-1 mağlup edip Süper Kupa'nın sahibi olmasının ardından her iki takım teknik direktörü maç sonu değerlendirmelerde bulundu.
Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, karşılaşma sonrası şunları söyledi:
"Klasik söz vardır ya bir sarhoşluk var. Neler yaptığımızı yarın belki daha kolay anlayabiliriz. Şu an bir duygu yoğunluğu var, hoş bir şey. Emeği olan herkes alsın istiyor insan. Nasip oldu, Allah'a şükürler olsun. Şöyle bir laf konuşsam haddimi aşar mıyım bilmiyorum da, temiz bir kalple çalıştığın zaman rabbim bir şeyler veriyor. Beşiktaş çok güçlü bir takım. Eğer maç uzasaydı, çok sorunlar yaşayabilirdik. Maçın başından sonuna kadar maçı istedik. Hepsi bir araya geldi. Allah'ın teveccühü, çocukların emekleri ayakları bizi buraya getirdi. Her müsabakayı kazanmak için çıksanız da rakibin yapısını da düşünmek zorundasınız. Biz o duruşumuzu her maçta sahaya yansıtacağız. Bazı transferlerimizle birlikte biraz daha güçleneceğiz."
- 06 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:22
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Erman Toroğlu: Faciadan dönüldü!
Toplam 17
Yorum
engelleyin bu pisligi olum orda birileri ölse sevinirsin sen insan ol adam ol gevşek gevşek yazı yazma bunu engelleyin neden böle insanları kışkırtıcı yazı yazanl
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Kupaların kupası Atiker Konyaspor'un
Toplam 67
Yorum
BJK lı olarak Bir BJK lı olarak söylüyorum, mal gibi takımız
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Lucescu, Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda
Toplam 4
Yorum
Çok yazık Bir G.Saraylı olarak (kendi payıma) Ali Dürüstten utanıyorum. Onu gördüğüm bu kareler her seferinde daha da körüklüyor, uzaklaştırıyor.
"Allah'a şükürler olsun" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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