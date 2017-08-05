Konyaspor’dan doping kontrolü tepkisi

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcü Ahmet Baydar kulubün resmi internet sitesinde yazılı bir açıklama yaparak dün saat 16.00'da futbolcuların kamp yaptığı sırada tesislere gelen TFF ekibinin oyunculara doping kontrolü gerçekleştirdiğini bildirdi.



Turkcell Süper Kupa öncesi yapılan kontrole tepki gösteren Baydar, ''Pazar günü oynanacak ve tarihimizin en önemli maçlarından biri olan Süper Kupa Finali öncesi yapılan bu uygulama hepimizi şaşırtmıştır. Kısa bir süre sonra Samsun'a doğru hareket edecek ve maça konsantre olmuş olan takımımızın böyle bir muamele görmesi kabul edilemez. Sorumluluk noktasında bulunan ve tarafsız olması gereken görevlileri aklıselim hareket etmeye ve eşit muameleye davet ediyoruz." dedi.



Diğer taraftan Atiker Konyaspor, 6 Ağustos Pazar günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Beşiktaş ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının Konya'daki hazırlıklarını tamamladı. Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ve yardımcı antrenörler gözetiminde yapılan antrenman koşu ile başladı. İki gruba ayrılan oyuncularımız black rool ve reaksiyon sürati çalışması yaptı. Antrenman şut çalışması ile sona erdi.