 Konyaspor kafilesi Samsun’da – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Konyaspor kafilesi Samsun’da

    Konyaspor kafilesi Samsun’da

    Konyaspor yarın akşam Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile karşılaşacağı maç öncesi Samsun’a gitti.

    Süper Kupa Finali'nde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Konyaspor'da, futbolcular, yöneticiler ve basın mensuplarının da aralarında bulunduğu kafile Konya Havaalanı'ndan yaklaşık 1 saat süren uçak yolculuğunun ardından Samsun'a ulaştı. Konyaspor kafilesi maç öncesi konaklayacağı otele geçti. Yeşil-beyazlılar son antrenmanını saat 18.00'de maçın oynanacağı Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapacak.
    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:54
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