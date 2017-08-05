Konyaspor kafilesi Samsun’da
Konyaspor yarın akşam Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile karşılaşacağı maç öncesi Samsun’a gitti.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:54
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İmparator için baskıya devam
Toplam 33
Yorum
turgut dört yıl üst üste şampiyon birde avrupa şampiyonluğu daha ne düşünüyorsunuz akıllılar. aklınız niye gitti?
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İmparator için baskıya devam
Toplam 33
Yorum
Hamit senden Taraftarolarak vaz gecerik kimsenin umrunda bile olmaz ALI askiya simdidenden asa bilirsin Fati terim bizim imperator fatih terim
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Elif sahne alıyor
Toplam 3
Yorum
jaffa_ziya Genç yaşına rağmen çok iyi topçu.
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