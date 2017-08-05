Konya’dan transfer taarruzu

Kupa şampiyonu, Çin’de Tianjin Teda’dan Gabonlu golcü Evouna’yla el sıkıştı. Samsun’daki Süper Kupa’yı izlemeye geleceği bildirildi. Ayrıca Zürih’in Senegalli santrforu Moussa Kone de gündemde

Bajic Udinese'ye satan Konya, yerini doldurmak için arayışlarına hız verdi. Yeşil-beyazlılar Çin'de Tianjin Teda'dan Gabonlu 24 yaşındaki Malick Evouna ile prensipte anlaşırken, genç golcünün bugün Samsun'a geleceği ve yarınki Süper Kupa'yı tribünde izleyeceği bildirildi. Anlaşılması halinde takımla Konya'ya gelerek imza atacağı kaydedildi. Ayrıca İsviçre'de Zürih'te oynayan Senegalli forvet Moussa Kone'nin Konyaspor'un radarında olduğu öğrenildi. Geçen sezon 33 maçta 19 gol atan, 20 yaşındaki genç santrforun gelmeye sıcak baktığı ancak kulübünün yüksek bonservis istemesinin sorun yaşattığı bildirildi.