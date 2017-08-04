 Konya’ya Gabonlu golcü – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
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    04 Ağustos 2017, Cuma
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    Konya’ya Gabonlu golcü

    Konya’ya Gabonlu golcü

    Bajic'in Udinese'ye satılmasının ardından golcü arayan A.Konyaspor'un, 25 yaşındaki Gabonlu ile temasa geçtiği öğrenildi.

    Sportif Direktör Bülent Akın'ın yürüttüğü operasyonda Evouna'yla anlaşma sağlandığı ve Konya'ya davet edildiği belirtildi. Çin'de Tianjin Teda'da oynayan genç santrfor, Mısır'ın Ahly takımından 7 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Geçen sezon 10 maçta 4 gol attı.
    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:15
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