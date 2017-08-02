Vukovic’in yerine Kanon

Konyaspor, Olympiakos'a sattığı Vukovic'in yerini Hollanda'dan doldurmaya hazırlanıyor.

Den Haag'dan ayrılan 1.90 boyundaki Fildişi Sahilli Wilfried Kanon ile anlaşıldığı öğrenildi. Sol bekte de görev alabilen, 20 kez milli olan 24 yaşındaki stoper, geçen sezon 31 maçta oynadı. Öte yandan Konyaspor, Riad Bajic'i İtalya'dan Udinese'ye sattığını açıkladı. Konya'nın 5.5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 10 pay alacağı belirtildi.