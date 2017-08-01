Riad Bajic İtalya'ya transfer oldu
Atiker Konyaspor’a Bosna-Hersek Premier Lig ekiplerinden Zeljeznicar’dan transfer edilen Riad Bajic, İtalya Serie A takımlarından Udinese ile anlaştı.
Atiker Konyaspor transferi resmi isternet sitesi üzerinden duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, ''Takımımızın bir önceki sezondaki lig üçüncülüğünde, bu sezon ise Türkiye Kupası şampiyonluğunda ciddi katkıları olan, karakteri ile tüm camiamızın kalbinde yer edinen Riad Bajic'e bundan sonraki futbol yaşantısında başarı, ailesi ile birlikte sağlık ve mutluluk dolu yıllar diliyoruz.'' denildi. Atiker Konyaspor'un Bajic transferinde bonservis bedeli olarak 5,5 milyon euro'ya anlaştığı öğrenildi.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 15:58
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