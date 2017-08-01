 Riad Bajic İtalya'ya transfer oldu – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    İtalya'ya transfer oldu

    Riad Bajic İtalya'ya transfer oldu

    Atiker Konyaspor’a Bosna-Hersek Premier Lig ekiplerinden Zeljeznicar’dan transfer edilen , İtalya Serie A takımlarından Udinese ile anlaştı.

    Atiker Konyaspor transferi resmi isternet sitesi üzerinden duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, ''Takımımızın bir önceki sezondaki lig üçüncülüğünde, bu sezon ise Türkiye Kupası şampiyonluğunda ciddi katkıları olan, karakteri ile tüm camiamızın kalbinde yer edinen 'e bundan sonraki futbol yaşantısında başarı, ailesi ile birlikte sağlık ve mutluluk dolu yıllar diliyoruz.'' denildi. Atiker Konyaspor'un Bajic transferinde bonservis bedeli olarak 5,5 milyon euro'ya anlaştığı öğrenildi.

    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:58
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