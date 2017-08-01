 Konyaspor’a dev stoper – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    Konyaspor’a dev stoper

    Konyaspor’a dev stoper

    Vukovic’i Olympiakos’a satan yeşil-beyazlılar yerini Heerenveen’in 23 yaşındaki genç stoperle doldurmaya hazırlanıyor. Hollandalı futbolcuyla temas kurulduğu öğrenildi.

    Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu , Vukovic'i Olympiakos'a sattıktan sonra yerini doldurmak için kolları sıvadı. Kadrosuna genç sol ayaklı bir stoper katmak isteyen yeşil-beyazlı yönetim Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ve scout ekibinin olumlu raporu doğrultusunda Joost van Aken ismini Konya'ya getirmek için harekete geçti.

    Hollanda'da Heerenveen takımında forma giyen 1.94 boyundaki dev stoperi gündemine alan Konyaspor, transfer görüşmelerine start verdi. Kulübüyle 2018'e kadar sözleşmesi bulunan Van Aken'in, 1 yıl kalan kontratını koz olarak kullanmayı planlayan yeşil-beyazlılar'ın, Hollanda ekibini makul bir bonservis ücretiyle ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

    AJAX'TAN YETİŞTİ
    yapılan ilk görüşmelerde hem kulüp hem de oyuncu cephesinde olumlu gelişmelerin yaşandığı ve pazarlıkların sürdüğü belirtildi. Hollanda devi Ajax'ın alt yapısından yetişen genç stoper, Hollanda U21 Milli Takımı'nın da formasını giydi. Geçen sezon Heerenveeen'le 28 karşılaşmada boy gösteren Joost Van Aken, 1 kez de gol sevinci yaşadı.
    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:37
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