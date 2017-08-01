Konyaspor’a dev stoper
Vukovic’i Olympiakos’a satan yeşil-beyazlılar yerini Heerenveen’in 23 yaşındaki genç stoperle doldurmaya hazırlanıyor. Hollandalı futbolcuyla temas kurulduğu öğrenildi.
Hollanda'da Heerenveen takımında forma giyen 1.94 boyundaki dev stoperi gündemine alan Konyaspor, transfer görüşmelerine start verdi. Kulübüyle 2018'e kadar sözleşmesi bulunan Van Aken'in, 1 yıl kalan kontratını koz olarak kullanmayı planlayan yeşil-beyazlılar'ın, Hollanda ekibini makul bir bonservis ücretiyle ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.
AJAX'TAN YETİŞTİ
yapılan ilk görüşmelerde hem kulüp hem de oyuncu cephesinde olumlu gelişmelerin yaşandığı ve pazarlıkların sürdüğü belirtildi. Hollanda devi Ajax'ın alt yapısından yetişen genç stoper, Hollanda U21 Milli Takımı'nın da formasını giydi. Geçen sezon Heerenveeen'le 28 karşılaşmada boy gösteren Joost Van Aken, 1 kez de gol sevinci yaşadı.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 02:37
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Beşiktaş'tan dev transfer atağı
Toplam 42
Yorum
ilhan gelsin iyi bir sponsor bulunursa.beşiktaşın meddya yüzü olsun,reklamımızı yapsın yeterli.rahat 100 mlyon adt. forması satar gerisini hayal e
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Beşiktaş'tan dev transfer atağı
Toplam 42
Yorum
ilhan haberde sponsor arandığından bahsedilmiş.senin bildiklerini onlarda transfermatikten öğrenmiyorlardır eminim
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Şenol Güneş ne yanıt verdi?
Toplam 21
Yorum
selahattin Adam ya.... gözümde bir kez daha büyüdün Şenol hoca ......
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