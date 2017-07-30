 Atiker Konyaspor’a servet – Fotomaç – 30 Temmuz 2017
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    30 Temmuz 2017, Pazar
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    Atiker Konyaspor’a servet

    Atiker Konyaspor’a servet
    Geçtiğimiz sezonun flaş takımı Atiker Konyaspor, için önemli bir teklif aldı. 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefleyen Udinese'nin 4.5 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı öğrenildi. Yeşil-beyazlılarla 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Boşnak oyuncu, geçtiğimiz sezon forma giydiği 32 Süper Lig maçında attığı 17 golle adından söz ettirmeyi başardı.
    1. 30 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:58
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