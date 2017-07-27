Konyaspor'dan Bajic açıklaması
Konyaspor Kulübü, forvet oyuncusu Riad Bajic ile ilgili medyada yer alan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Yeşil-beyazlı kulübün başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Ahmet Baydar, Bosna Hersekli oyuncuyla ilgili basında yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.
Baydar, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamasında, "Bugün bir gazetede futbolcumuz Riad Bajic'le ilgili olarak '17 gol attı ama gönderiliyor' başlığıyla yayınlanan haber tamamen hayal ürünüdür." ifadesini kullandı.
Başkan yardımcısı Baydar, şunları kaydetti:
"Yayımlanan haberde, geçtiğimiz sezon içinde 2020 yılına kadar sözleşmesini uzattığımız futbolcumuzun, 3 milyon avro bedelle satış listesine konulduğu iddia edilmektedir. Genç ve başarılı futbolcumuz Bajic'le ilgili bu haber kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Futbolcumuzun transferiyle ilgili bir tasarrufumuz bulunmamaktadır. Riad Bajic'ten memnunuz ve birçok talep gelmesine rağmen satmayı düşünmüyoruz. Camiamızın bu tür haberlere itibar etmemesini özellikle rica ediyoruz."
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:57
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Lucescu ile masaya oturuldu
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GS FOREVER Tamamen formalite olduğunu düşünüyorum, terimin istifası biliniyordu ve beklendi, şimdi zamanı geldi. İmparator ihtimali daha fazla bence...
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Fatih Terim-TFF olayının perde arkası
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alibeker İstifa eden tazminat alamaz. Demek ki kovuldu; işine son verildi ki tazminat konuşuluyor!
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