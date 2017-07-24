 Konya’ya İsviçreli maestro – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Konya’ya İsviçreli maestro

    Konya’ya İsviçreli maestro

    Atiker? Konyaspor, orta sahaya İsviçre'den transfer yaptı.

    Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu, 23 yaşındaki Türk asıllı İsviçreli futbolcu 'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. Profesyonel kariyerine Basel'de başlayan genç maestro, geçen sezon İsviçre 1. Ligi'nde Lausanne'da formasıyla boy gösterdi. Takımıyla 25 karşılaşmada sahaya çıkan Musa 2 gol atarken, İsviçre'nin alt milli takımlarının tamamında oynadı. Türk asıllı futbolcu, imza töreninin ardından Konyaspor'un Avusturya'da devam eden kampında yeni sezon hazırlıklarına katıldı.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:22
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