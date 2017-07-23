 Konya’da işlem tamam – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    Konya’da işlem tamam

    Konya’da işlem tamam

    Yeşil-beyazlılar, ’tan sonra F.Bahçe’nin diğer genç yıldızı ’i de kadrosuna kattı.

    UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Atiker Konyaspor'da dün hareketli saatler vardı. Yeşil-beyazlılar, Savaş Polat'tan sonra uzun süredir gündeminde yer alan Kadir Kaan Özdemir'i de kadrosuna kattı. Anadolu ekibinin, her iki oyuncu için sarı-lacivertlilere toplam 320 bin euro bonservis bedeli ödediği iddia edildi. 19 yaşındaki stoper Kadir, geçtiğimiz sezonu Tuzla'da kiralık tamamlarken, 20 yaşındaki sağ bek Savaş ise 8 Temmuz'dan bu yana Konyaspor ile idmanlara çıkıyor.
    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:28
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