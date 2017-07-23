Konya’da işlem tamam
Yeşil-beyazlılar, Savaş Polat’tan sonra F.Bahçe’nin diğer genç yıldızı Kadir Kaan Özdemir’i de kadrosuna kattı.
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Atiker Konyaspor'da dün hareketli saatler vardı. Yeşil-beyazlılar, Savaş Polat'tan sonra uzun süredir gündeminde yer alan Kadir Kaan Özdemir'i de kadrosuna kattı. Anadolu ekibinin, her iki oyuncu için sarı-lacivertlilere toplam 320 bin euro bonservis bedeli ödediği iddia edildi. 19 yaşındaki stoper Kadir, geçtiğimiz sezonu Tuzla'da kiralık tamamlarken, 20 yaşındaki sağ bek Savaş ise 8 Temmuz'dan bu yana Konyaspor ile idmanlara çıkıyor.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:28
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
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