Konya’da işlem tamam

Yeşil-beyazlılar, Savaş Polat’tan sonra F.Bahçe’nin diğer genç yıldızı Kadir Kaan Özdemir’i de kadrosuna kattı.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Atiker Konyaspor'da dün hareketli saatler vardı. Yeşil-beyazlılar, Savaş Polat'tan sonra uzun süredir gündeminde yer alan Kadir Kaan Özdemir'i de kadrosuna kattı. Anadolu ekibinin, her iki oyuncu için sarı-lacivertlilere toplam 320 bin euro bonservis bedeli ödediği iddia edildi. 19 yaşındaki stoper Kadir, geçtiğimiz sezonu Tuzla'da kiralık tamamlarken, 20 yaşındaki sağ bek Savaş ise 8 Temmuz'dan bu yana Konyaspor ile idmanlara çıkıyor.