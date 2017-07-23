Atiker Konyaspor'da transfer
Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, Türk asıllı İsviçreli futbolcu Musa Araz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Açıklamada, Musa Araz'ın profesyonel futbol kariyerine İsviçre'nin Basel takımında başladığı ve daha sonra Lausanne Sport'ta forma giydiği belirtildi.
İsviçre'nin alt milli takımlarında da oynayan Musa Araz ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı ve yeni transferin imza töreninin ardından, Avusturya'da devam eden hazırlık kampına katıldığı kaydedildi.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:41
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''Marcelo işi iyi olmadı''
Toplam 3
Yorum
partal Niye olmadı ,Feneri iri mi yendi ,Başaskşehiri mi yendi ,Dinamyedikçe yedi.o Kievi mi yendi,,
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Furkan geleceği hakkında konuştu
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Yorum
Ozan Oğuzhan Bey çok güzel haberler yapıyor devamını bekliyoruz
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Neymar Juventus defansını dağıttı!
Toplam 2
Yorum
BJK Pogba 100 m.€ ettiği yerde Neymar 500 eder
Atiker Konyaspor'da transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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