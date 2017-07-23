 Atiker Konyaspor'da transfer – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    Atiker Konyaspor'da transfer

    Atiker Konyaspor'da transfer

    Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, Türk asıllı İsviçreli futbolcu Musa Araz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

    Açıklamada, Musa Araz'ın profesyonel futbol kariyerine İsviçre'nin Basel takımında başladığı ve daha sonra Lausanne Sport'ta forma giydiği belirtildi.

    İsviçre'nin alt milli takımlarında da oynayan Musa Araz ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı ve yeni transferin imza töreninin ardından, Avusturya'da devam eden hazırlık kampına katıldığı kaydedildi.

    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 14:41
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