 Konya’dan Batdal atağı – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
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    21 Temmuz 2017, Cuma
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    Konya’dan Batdal atağı

    Konya’dan Batdal atağı
    UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Atiker Konyaspor, Başakşehir'in golcüsü 'a göz dikti. Yeşil-beyazlıların, 2018'e kadar sözleşmesinin bulunduğu İstanbul ekibinden ayrılacağı iddia edilen 31 yaşındaki golcüyle temasa geçtiği iddia edildi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 21 maça çıkan Mehmet, 5 gol atarken, 1 de asist yaptı.
    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:52
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