 Musa Araz Konya’da – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Konya’da

    Musa Araz Konya’da
    Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Konyaspor, yeni bir ismi kadrosuna kattı. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmaları sürdüren yeşil-beyazlılar, 'ı renklerine bağladı. Profesyonel kariyerine İsviçre ekibi Basel'de başlayan 23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonu Lausanne'de tamamladı. İsviçre'nin alt milli takımlarının hepsinde forma giyen genç orta sahayla 3 senelik anlaşma yapıldığı öğrenildi.
    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Musa Araz Konya’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.