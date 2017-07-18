Konyaspor’un Avusturya kampı başladı
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Atiker Konyaspor’un Avusturya kampı başladı.
2. etap Erzurum kampında yeterli görülmeyen Ioan Hora, Özkan Taştemur, İbrahim Alan, Mücahit Can Akçay ve Emre Can Atila Avusturya kampına götürülmedi.
28 Temmuz'da sona ermesi beklenen kampta Konyaspor, 19 Temmuz'da Bundesliga takımlarından Freiburg FC, 22 Temmuz'da Al Feiha, 25 Temmuz'da yine Bundesliga'nın güçlü ekibi RB Leipzig ve 27 Temmuz'da ise Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımı ile hazırlık maçları oynayacak.
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 11:33
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Yabancı hakem mi yerli hakem mi?
Toplam 33
Yorum
halil karakoç oğlu selam bence 4 5 tane yerli hakem
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Isla Fenerbahçe'de
Toplam 23
Yorum
winchester Kardeş adam takımından bonservisine alıp geliyor. Fener sadece bonservis bedeli ödeyemiyor. Kiralayabiliyor ve bonservissiz adam alabiliyor.
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Belhanda söz mü aldı?
Toplam 1
Yorum
Mehmet Eğer ki Türk futbolu bu haldeyse ilk sebebi bu kendini bilmez para hastası Yorumculardır.. Böylesi dedikoduyu hiçbir yerde bulamazsınız..
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