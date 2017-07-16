 Konyaspor’dan çifte imza – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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    16 Temmuz 2017, Pazar
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    Konyaspor’dan çifte imza

    Konyaspor’dan çifte imza

    dün çifte imza töreni yaptı. Yeşil Beyazlılar, M. Başakşehirli savunma oyuncuları ve 'u renklerine bağladı.

    Statta düzenlenen imza töreninde konuşan Konyaspor Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, "Defansımızı kuvvetlendirmek için 26 yaşındaki sol bek Eren'e 3 yıllık imza attırdık. İkinci imzayı iki yıllık anlaştığımız Ferhat Öztorun'a attırdık. Daha önce Ferhat'ın ismi yine Atiker Konyasporumuz ile anılmıştı. İmza bugüne nasip oldu" diye konuştu.
    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:45
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