Konyaspor’dan çifte imza

Atiker Konyaspor dün çifte imza töreni yaptı. Yeşil Beyazlılar, M. Başakşehirli savunma oyuncuları Eren Albayrak ve Ferhat Öztorun'u renklerine bağladı.

Statta düzenlenen imza töreninde konuşan Konyaspor Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, "Defansımızı kuvvetlendirmek için 26 yaşındaki sol bek Eren'e 3 yıllık imza attırdık. İkinci imzayı iki yıllık anlaştığımız Ferhat Öztorun'a attırdık. Daha önce Ferhat'ın ismi yine Atiker Konyasporumuz ile anılmıştı. İmza bugüne nasip oldu" diye konuştu.