Atiker Konyaspor'dan çifte transfer
Yeşil-beyazlı ekip, geçen sezon Medipol Başakşehir'de forma giyen Eren Albayrak ve Ferhat Öztorun'u renklerine bağladı
Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, geçen sezon Medipol Başakşehir'de forma giyen savunma oyuncuları Eren Albayrak ve Ferhat Öztorun'u kadrosuna dahil etti.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, transfer çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirterek, bu kapsamda iki futbolcuyu daha renklerine bağladıklarını söyledi.
Baydar, 26 yaşındaki Eren Albayrak ile 30 yaşındaki Ferhat Öztorun'un takımlarına önemli katkı sağlayacağına inandığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Defansımızı kuvvetlendirmek için Eren Albayrak ile görüştük, anlaştık ve 3 yıl boyunca takımımızda forma giymesi için sözleşme imzaladık. Atiker Konyasporumuzun kadro derinliği bu sezon, geçtiğimiz yıllara göre çok daha farklı ve güçlü olacak. 3 kulvarda mücadele edeceğimiz bir sezonda Eren'in bize ciddi katkılar sağlayacağına eminiz. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Bugün ikinci anlaşmamızı Ferhat Öztorun ile yaptık. Daha önce Ferhat'ın ismi yine Atiker Konyasporumuz ile anılmıştı. İmza bugüne nasip oldu. Kendisiyle 2 yıllık bir sözleşme imzaladık. Hayırlı uğurlu olsun."
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:37
-
Castillo için teklif
Toplam 13
Yorum
Cacik Castillo topu iyi taşıyan ama final paslarini ve ortalari iyi olmayan bir oyuncu yattaranin yanından gecemez driblingi iyi ama yeterli olmyr
-
Udoh’dan veda mesajı
Toplam 2
Yorum
fenerliadam Udoha çok üzüldüm. Ama obra ona yakın bir oyuncu bulabilir. Bir fbli olarak snejdere de üzüldüm. Gelenler onun pabucu kadar oynayamaz.yazık
-
"Beşiktaş ile görüşüyoruz"
Toplam 19
Yorum
renkli Oraya buraya sataşma,hakkıyla kazanan kartala çamur atma,hele hocaya hiç...
Atiker Konyaspor'dan çifte transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.