"İlk 10 hafta çok zor bir süreç olacak"
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay fikstürü değerlendirerek, "İlk 10 hafta bizim için çok zor ve önemli bir süreç olacak" dedi.
2017-2018 sezonu fikstürünü değerlendiren Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, hayırlı olmasını temenni ederek, şu açıklamayı yaptı:
"Fikstür çekildi. Ülkemizin futboluna ve futbolun içerisinde yer alan herkese hayırlı olsun. İlk 10 hafta bizim için çok zorlu bir süreç. Turkcell Süper kupa maçıyla birleştirdiğimizde oldukça yoğunluğu yüksek bir süreç olacak. Ama gerçek; sonuçta tüm takımlarla oynayacağımız.
"Başarılı olmak için uğraşacağız"
Kadromuzun derinliğini de önümüzdeki günlerde sağlayarak tüm bu zorlukların üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Bir bakıma kendimizi başlangıçtan itibaren test etmekte ilerleyen süreçte iyi bir strateji geliştirmek ve bazı politikaları daha sağlıklı yapmak için iyi olur diye düşünüyorum. Herkesle oynayacağız. Artık bununla yüzleşmeliyiz. Başaracağımıza inanıyorum. Çünkü oyuncularımızın kalitesi var. Ayrıca yorgunluğa ve zorluğa karşı koyma konusunda karakter olarak da çok iyiler. Biz başarılı olmak için uğraşacağız. Takdir Allah'ın."
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:06
-
Aykut Kocaman yol haritasını belirledi
Toplam 26
Yorum
ugur bu made by aziz filmlerini defalarca izledik, sonuc belli ,hala inanlar varsa onla kendilerini sorgulasınlar bi zahmet
-
Aykut Kocaman yol haritasını belirledi
Toplam 26
Yorum
ugur asıl senin gs li oldugun belliki aziz yıldırımın gitmesini istemiyormusun. bu kadar kötü yönetime sahip cıkan fb li değildir asıl
-
Satalım kurtulalım
Toplam 33
Yorum
FB FB takımında bir çok maçta ilk 11 oynayan bir futbolcunun bel bölgesi bu kadar kalın olamaz
"İlk 10 hafta çok zor bir süreç olacak" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.