 "İlk 10 hafta çok zor bir süreç olacak" – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    "İlk 10 hafta çok zor bir süreç olacak"

    "İlk 10 hafta çok zor bir süreç olacak"

    Atiker Teknik Direktörü fikstürü değerlendirerek, "İlk 10 hafta bizim için çok zor ve önemli bir süreç olacak" dedi.

    2017-2018 sezonu fikstürünü değerlendiren Teknik Direktör , hayırlı olmasını temenni ederek, şu açıklamayı yaptı:
    "Fikstür çekildi. Ülkemizin futboluna ve futbolun içerisinde yer alan herkese hayırlı olsun. İlk 10 hafta bizim için çok zorlu bir süreç. Turkcell Süper kupa maçıyla birleştirdiğimizde oldukça yoğunluğu yüksek bir süreç olacak. Ama gerçek; sonuçta tüm takımlarla oynayacağımız.

    "Başarılı olmak için uğraşacağız"
    Kadromuzun derinliğini de önümüzdeki günlerde sağlayarak tüm bu zorlukların üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Bir bakıma kendimizi başlangıçtan itibaren test etmekte ilerleyen süreçte iyi bir strateji geliştirmek ve bazı politikaları daha sağlıklı yapmak için iyi olur diye düşünüyorum. Herkesle oynayacağız. Artık bununla yüzleşmeliyiz. Başaracağımıza inanıyorum. Çünkü oyuncularımızın kalitesi var. Ayrıca yorgunluğa ve zorluğa karşı koyma konusunda karakter olarak da çok iyiler. Biz başarılı olmak için uğraşacağız. Takdir Allah'ın."

    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:06
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