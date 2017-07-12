"İlk 10 hafta çok zor bir süreç olacak"

2017-2018 sezonu fikstürünü değerlendiren Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, hayırlı olmasını temenni ederek, şu açıklamayı yaptı:

"Fikstür çekildi. Ülkemizin futboluna ve futbolun içerisinde yer alan herkese hayırlı olsun. İlk 10 hafta bizim için çok zorlu bir süreç. Turkcell Süper kupa maçıyla birleştirdiğimizde oldukça yoğunluğu yüksek bir süreç olacak. Ama gerçek; sonuçta tüm takımlarla oynayacağımız.

"Başarılı olmak için uğraşacağız"

Kadromuzun derinliğini de önümüzdeki günlerde sağlayarak tüm bu zorlukların üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Bir bakıma kendimizi başlangıçtan itibaren test etmekte ilerleyen süreçte iyi bir strateji geliştirmek ve bazı politikaları daha sağlıklı yapmak için iyi olur diye düşünüyorum. Herkesle oynayacağız. Artık bununla yüzleşmeliyiz. Başaracağımıza inanıyorum. Çünkü oyuncularımızın kalitesi var. Ayrıca yorgunluğa ve zorluğa karşı koyma konusunda karakter olarak da çok iyiler. Biz başarılı olmak için uğraşacağız. Takdir Allah'ın."