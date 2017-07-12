Akçay, yaptığı yazılı açıklamada, kaliteli ve karakterli oyunculardan kurulu kadro ile ligde başarılı olacaklarına inandığını belirtti.

Fikstürün futbol camiasına hayırlı olmasını dileyen Akçay, "İlk 10 hafta bizim için çok zorlu bir süreç. Turkcell Süper Kupa maçıyla birleştirdiğimizde oldukça yoğunluğu yüksek bir süreç olacak. Kadromuzun derinliğini de önümüzdeki günlerde sağlayarak tüm bu zorlukların üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Bir bakıma kendimizi başlangıçtan itibaren test etmek, ilerleyen süreçte iyi bir strateji geliştirmek ve bazı politikaları daha sağlıklı yapmak için 'iyi olur' diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Atiker Konyaspor'un başarılı olacağına inandığını vurgulayan Akçay, "Çünkü oyuncularımızın kalitesi var. Ayrıca yorgunluğa ve zorluğa karşı koyma konusunda karakter olarak da çok iyiler. Biz başarılı olmak için uğraşacağız, takdir Allah'ın." değerlendirmesini yaptı.