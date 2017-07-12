''İlk 10 hafta bizim için çok zorlu bir süreç''
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Süper Lig 2017-2018 sezonu fikstüründe, kendileri için ilk 10 haftanın çok zorlu bir süreç olduğunu kaydetti.
Akçay, yaptığı yazılı açıklamada, kaliteli ve karakterli oyunculardan kurulu kadro ile ligde başarılı olacaklarına inandığını belirtti.
Fikstürün futbol camiasına hayırlı olmasını dileyen Akçay, "İlk 10 hafta bizim için çok zorlu bir süreç. Turkcell Süper Kupa maçıyla birleştirdiğimizde oldukça yoğunluğu yüksek bir süreç olacak. Kadromuzun derinliğini de önümüzdeki günlerde sağlayarak tüm bu zorlukların üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Bir bakıma kendimizi başlangıçtan itibaren test etmek, ilerleyen süreçte iyi bir strateji geliştirmek ve bazı politikaları daha sağlıklı yapmak için 'iyi olur' diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Atiker Konyaspor'un başarılı olacağına inandığını vurgulayan Akçay, "Çünkü oyuncularımızın kalitesi var. Ayrıca yorgunluğa ve zorluğa karşı koyma konusunda karakter olarak da çok iyiler. Biz başarılı olmak için uğraşacağız, takdir Allah'ın." değerlendirmesini yaptı.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:40
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Lyon Beşiktaş'a ne kadar ödeyecek?
Toplam 96
Yorum
pençeli kartal. marcellonun oynamadığı maçlarda takım ne kadar kötüydü.Daha anlaşmamışken dönün hatadan. adrianoyu satın . tolgayı satın ama marcello olmaz
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Nani ikna turunda
Toplam 14
Yorum
KARTAL HAYALPEREST OLMAYIN BU KULÜBÜN BORCUNUN YILLIK FAİZİ 180 TİRİLYON NANİ HAYAL KULÜBÜN GELECEĞİ DAHADA ÖNEMLİ
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Lyon Beşiktaş'a ne kadar ödeyecek?
Toplam 96
Yorum
Baron Besiktas buyuk paraya sattigini 1 sene sonra bedavaya aliyor marcelo en gec 2 sene icinde yine besiktasta aha buraya yaziyorum
''İlk 10 hafta bizim için çok zorlu bir süreç'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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