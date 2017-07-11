 Konyaspor’a Kongolu stoper – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    Konyaspor’a Kongolu stoper

    Konyaspor’a Kongolu stoper

    Yeşil-beyazlılar, Sırp stoperi Vukovic’in Olympiakos’la el sıkışması üzerine, 29 yaşındaki ’yle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu , hem savunma bloğunu kuvvetlendirmek hem de Olympiakos'la el sıkışan kulüplerin bonserviste anlaşmasını bekleyen 28 yaşındaki Sırp stoperi Vukovic'in yerini doldurmak için Steaua Bükreş'in 29 yaşındaki stoperi Wilfred Moke'ye imza attırdı. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay'ın Osmanlıspor'la Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Rumen ekibinden gözüne kestirdiği Moke, 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

    İmza töreninde konuşan Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, "Geçen yıl Steaua Bükreş'te 39 maça çıkan futbolcumuz ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Kendisinin Konyasporumuza önemli katkılar sağlayacağına eminiz. Her iki taraf için de hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

    KONYA CAMİASINA ZAFER SÖZÜ
    Wilfred Moke de yeşil-beyazlı camiaya zafer sözü verirken, "Kulübümüzün bu sene Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olmasından dolayı ben de çok sevinçliyim. Taraftarımızın geçen yıl olduğu gibi takımımızı desteklemelerini istiyorum. Merak etmesinler, bu sene de onlara çok önemli zaferler getireceğiz" diye konuştu.

    Romanya'da Steaua Bükreş formasıyla 34'ü lig 5'i UEFA Avrupa Ligi karşılaşması olmak üzere 39 müsabakada forma giyen 1.83 boyundaki Wifred Moke, 1 gol attı.

    RUSYA'DA KRASNODAR'DAN NALDO İDDİASI
    Konyaspor için Rusya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi. Yeşil-beyazlıların Rusya'da Krasnodar'da oynayan Naldo'yla prensipte anlaştığı öne sürüldü. 28 yaşındaki Brezilyalı stoper için kiralık anlaşma sağlandığı belirtildi. Sözleşmesi 2020'de sona erecek Ssambacının, 1 milyon euro satın alma opsiyonuyla 600 bin euro'ya 1 yıl kiralanacağı kaydedildi. 1.88 boyundaki tecrübeli stoper Krasnodar'la Avrupa Ligi'nde 2. Tur'da eşleşip eledikleri F.Bahçe'ye karşı 2 maçta da 90 dakika oynadı. Geçen sezon 24 maçta 2 gol attı.
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:30
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