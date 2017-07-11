Konyaspor’a Kongolu stoper
Yeşil-beyazlılar, Sırp stoperi Vukovic’in Olympiakos’la el sıkışması üzerine, 29 yaşındaki Wilfred Moke’yle 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor, hem savunma bloğunu kuvvetlendirmek hem de Olympiakos'la el sıkışan kulüplerin bonserviste anlaşmasını bekleyen 28 yaşındaki Sırp stoperi Vukovic'in yerini doldurmak için Steaua Bükreş'in 29 yaşındaki stoperi Wilfred Moke'ye imza attırdı. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay'ın Osmanlıspor'la Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Rumen ekibinden gözüne kestirdiği Moke, 3 yıllık sözleşmeye imza attı.
İmza töreninde konuşan Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, "Geçen yıl Steaua Bükreş'te 39 maça çıkan futbolcumuz ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Kendisinin Konyasporumuza önemli katkılar sağlayacağına eminiz. Her iki taraf için de hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
KONYA CAMİASINA ZAFER SÖZÜ
Wilfred Moke de yeşil-beyazlı camiaya zafer sözü verirken, "Kulübümüzün bu sene Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olmasından dolayı ben de çok sevinçliyim. Taraftarımızın geçen yıl olduğu gibi takımımızı desteklemelerini istiyorum. Merak etmesinler, bu sene de onlara çok önemli zaferler getireceğiz" diye konuştu.
Romanya'da Steaua Bükreş formasıyla 34'ü lig 5'i UEFA Avrupa Ligi karşılaşması olmak üzere 39 müsabakada forma giyen 1.83 boyundaki Wifred Moke, 1 gol attı.
RUSYA'DA KRASNODAR'DAN NALDO İDDİASI
Konyaspor için Rusya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi. Yeşil-beyazlıların Rusya'da Krasnodar'da oynayan Naldo'yla prensipte anlaştığı öne sürüldü. 28 yaşındaki Brezilyalı stoper için kiralık anlaşma sağlandığı belirtildi. Sözleşmesi 2020'de sona erecek Ssambacının, 1 milyon euro satın alma opsiyonuyla 600 bin euro'ya 1 yıl kiralanacağı kaydedildi. 1.88 boyundaki tecrübeli stoper Krasnodar'la Avrupa Ligi'nde 2. Tur'da eşleşip eledikleri F.Bahçe'ye karşı 2 maçta da 90 dakika oynadı. Geçen sezon 24 maçta 2 gol attı.
İmza töreninde konuşan Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, "Geçen yıl Steaua Bükreş'te 39 maça çıkan futbolcumuz ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Kendisinin Konyasporumuza önemli katkılar sağlayacağına eminiz. Her iki taraf için de hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
KONYA CAMİASINA ZAFER SÖZÜ
Wilfred Moke de yeşil-beyazlı camiaya zafer sözü verirken, "Kulübümüzün bu sene Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olmasından dolayı ben de çok sevinçliyim. Taraftarımızın geçen yıl olduğu gibi takımımızı desteklemelerini istiyorum. Merak etmesinler, bu sene de onlara çok önemli zaferler getireceğiz" diye konuştu.
Romanya'da Steaua Bükreş formasıyla 34'ü lig 5'i UEFA Avrupa Ligi karşılaşması olmak üzere 39 müsabakada forma giyen 1.83 boyundaki Wifred Moke, 1 gol attı.
RUSYA'DA KRASNODAR'DAN NALDO İDDİASI
Konyaspor için Rusya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi. Yeşil-beyazlıların Rusya'da Krasnodar'da oynayan Naldo'yla prensipte anlaştığı öne sürüldü. 28 yaşındaki Brezilyalı stoper için kiralık anlaşma sağlandığı belirtildi. Sözleşmesi 2020'de sona erecek Ssambacının, 1 milyon euro satın alma opsiyonuyla 600 bin euro'ya 1 yıl kiralanacağı kaydedildi. 1.88 boyundaki tecrübeli stoper Krasnodar'la Avrupa Ligi'nde 2. Tur'da eşleşip eledikleri F.Bahçe'ye karşı 2 maçta da 90 dakika oynadı. Geçen sezon 24 maçta 2 gol attı.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 00:30
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
-
Tolgay Arslan'a Lazio kancası
Toplam 2
Yorum
Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
-
Sigara sağlığa zararlı gençler!
Toplam 10
Yorum
Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
Konyaspor’a Kongolu stoper haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.