 Konyaspor'da teknik heyet ve futbolcular kolbastı oynadı – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Konyaspor'da teknik heyet ve futbolcular kolbastı oynadı

    Konyaspor'da teknik heyet ve futbolcular kolbastı oynadı

    'da Teknik Direktör ve oyuncular antrenman yorgunluğunu kolbastı oynayarak attı.

    Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde sürdüren Konyaspor günü kuvvet çalışması ile tamamladı. 1 saat 15 dakika süren çalışmada hayli yorulan futbolcular Karadeniz türküleri ile eğlendi. Teknik Direktör oynadığı kolbastı ile dikkatleri topladı. Akçay'ın oynadığını gören futbolcular da kendisine eşlik etti. Yeşil-beyazlı teknik heyet ve futbolcular antrenman yorgunluğunu müzik eşliğinde oynayarak attı.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:54
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