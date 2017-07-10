Konyaspor'da teknik heyet ve futbolcular kolbastı oynadı
Atiker Konyaspor'da Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ve oyuncular antrenman yorgunluğunu kolbastı oynayarak attı.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:54
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4 futbolcuya seyirden men cezası!
Toplam 3
Yorum
gülünç futbol seyrinden men cezası hiç güleceğim yoktu, soyunma odasındaki herkese çikolata alma cezası verseydiniz bari
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Muhammet Demir ile yollar ayrıldı
Toplam 11
Yorum
Bordo mavi Sayın usta lucescuyu getirecem dediğinde işi biliyor diye düşünmüştüm lucescuyu getiremedi herşey muhammet demir transferi gibi oldu
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''Gomez iyi ki bizden gitti''
Toplam 9
Yorum
Gsli Bu adam iyi avrupaya gitmeli. Türkiyede türk oyunculara değer vermiyoruz. Gerçekten avrupaya gitse başarılı olur
Konyaspor'da teknik heyet ve futbolcular kolbastı oynadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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