 Konyaspor kuvvet çalıştı – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    kuvvet çalıştı

    <a href="/index/konyaspor?id=7e36a917-dbfa-42a3-8274-c5ad959435da" class="" rel="tag">Konyaspor</a> kuvvet çalıştı

    Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren , bugün yapılan antrenmanda kuvvet çalıştı.

    Erzurum'da 8 Temmuz'dan bu yana 1. etap kamp programı ile yeni sezona hazırlanan Atiker 'da oyuncular, sabah antrenmanında kuvvet çalıştı. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ve yardımcı antrenörler gözetiminde Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde geröekleşen idman ısınma hareketleri ile başladı. Oyuncular saha içerisine kurulan istasyonlarda yaklaşık 1 saat 15 dakika süren kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:01
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