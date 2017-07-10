Konyaspor kuvvet çalıştı
Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Konyaspor, bugün yapılan antrenmanda kuvvet çalıştı.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:01
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Visca olmuyor
Toplam 8
Yorum
VİSCA GS YA İYİ YAPMIŞIN GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ. VERİN VİSCA YI GS YA. NE İŞİ VAR TS DA.
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Veda sözleri
Toplam 6
Yorum
Türkey Arkadaşım bu yusuf oyun mu oynadı biz görmedik? Bırakın gitsin. Kendi çocuğumuz diye diye yıllarca beş kuruş etmeyen oyuncuları kadroda tutu
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''Junuzovic’ten vazgeçmedik''
Toplam 7
Yorum
Hikaye Aynı Visca ne oldu? Junuzovic ne oldu ? Medel ne oldu? hepsi hikaye. Trabzon bu sene çok hüsrana uğrayacak. İlk dört bile imkansız.
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