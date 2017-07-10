Bajic Bundesliga yolunda

Bosna Hersek basını, kupa şampiyonu A.Konyaspor’un 23 yaşındaki Bosnalı golcüsüne Mönchengladbach’ın resmi teklif yaptığını iddia etti.

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu A.Konyaspor'da transferin gözdesi Riad Bajic'e Alman devi Borussia Mönchengladbach resmi teklifte bulundu. Bosna Hersek'in ünlü spor sitesi Faktor.ba, 23 yaşındaki yetenekli golcü için Almanların Konyaspor'un kapısını çaldığını öne sürdü. Mönchengladbach'ın dışında Belçika'dan Anderlecht'in de ciddi girişimlerde bulunduğu belirtildi. Yeşil-beyazlı yönetimin kadrosunda tutmak istediği golcüsü için 4 milyon euro bonservis belirlediği öğrenildi. Hatırlanacağı gibi Bajic'in, Fenerbahçe'nin başına geçen eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın listesinde olduğu gündeme gelmişti. Genç santrfor geçen sezon 49 karşılaşmada 22 gol atıp, 5 de asist yapmıştı.