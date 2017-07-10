 Bajic Bundesliga yolunda – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Temmuz 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Bajic Bundesliga yolunda

    Bajic Bundesliga yolunda

    Bosna Hersek basını, kupa şampiyonu A.Konyaspor’un 23 yaşındaki Bosnalı golcüsüne Mönchengladbach’ın resmi teklif yaptığını iddia etti.

    Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu A.Konyaspor'da transferin gözdesi Riad Bajic'e Alman devi Borussia Mönchengladbach resmi teklifte bulundu. Bosna Hersek'in ünlü spor sitesi Faktor.ba, 23 yaşındaki yetenekli golcü için Almanların Konyaspor'un kapısını çaldığını öne sürdü. Mönchengladbach'ın dışında Belçika'dan Anderlecht'in de ciddi girişimlerde bulunduğu belirtildi. Yeşil-beyazlı yönetimin kadrosunda tutmak istediği golcüsü için 4 milyon euro bonservis belirlediği öğrenildi. Hatırlanacağı gibi Bajic'in, Fenerbahçe'nin başına geçen eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın listesinde olduğu gündeme gelmişti. Genç santrfor geçen sezon 49 karşılaşmada 22 gol atıp, 5 de asist yapmıştı.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bajic Bundesliga yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.