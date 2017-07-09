Konyaspor yeni sezona hazırlanıyor

Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki antrenmanda, önceki gün kampa katılan yeni transferler Abdou Razack Traore ve Imoh Ezekiel de yer aldı.

Isınma hareketleri ve koşularla başlayan antrenman, pas çalışması ile devam etti.

Antrenman çift kale maçla sona erdi.