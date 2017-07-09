 Konyaspor yeni sezona hazırlanıyor – Fotomaç – 09 Temmuz 2017
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    09 Temmuz 2017, Pazar
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    Konyaspor yeni sezona hazırlanıyor

    Konyaspor yeni sezona hazırlanıyor

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , ikinci etap kamp hazırlıkları için bulunduğu Erzurum’da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

    Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki antrenmanda, önceki gün kampa katılan yeni transferler Abdou Razack Traore ve Imoh Ezekiel de yer aldı.

    Isınma hareketleri ve koşularla başlayan antrenman, pas çalışması ile devam etti.

    Antrenman çift kale maçla sona erdi.

    1. 09 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:14
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