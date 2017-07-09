Konyaspor yeni sezona hazırlanıyor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, ikinci etap kamp hazırlıkları için bulunduğu Erzurum’da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki antrenmanda, önceki gün kampa katılan yeni transferler Abdou Razack Traore ve Imoh Ezekiel de yer aldı.
Isınma hareketleri ve koşularla başlayan antrenman, pas çalışması ile devam etti.
Antrenman çift kale maçla sona erdi.
- 09 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:14
-
F.Bahçe'den Mehmet Ekici açıklaması
Toplam 4
Yorum
team system bjk Ekcinin yanındaki adam Ekiciyi öpmüş ve hızını alamamış galiba .
-
Semih Kaya, Sparta Prag'da
Toplam 14
Yorum
bjkli Sparta Prag nasıl böyle bir hata yapıyor, yas tahtaya basıyor hakkaten anlamadım. İlk iki maçta anlarlar hatalarını.
-
Beşiktaş yıldız oyuncunun sözleşmesini feshetti
Toplam 40
Yorum
audamars Tatlı veda buna denir hiç uzatmadan kırmadan !
Konyaspor yeni sezona hazırlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.