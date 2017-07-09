Konya’da büyük iddia

Gelecek sezon Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olan yeşil-beyazlıların, Fenerbahçe’nin gözden çıkardığı Volkan Şen’le ilgilendiği ileri sürüldü

Yeni sezon öncesi birçok yıldız ismi kadrosuna kadar Atiker Konyaspor için dün önemli bir iddia ortaya atıldı. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden yeşil-beyazlıların, F.Bahçe'nin gözden çıkardığı Volkan Şen'i istediği ileri sürüldü.



Birçok takımın listesinde olan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon F.Bahçe formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 1 gol attı, 3 asist yaptı. Bu arada Konyaspor dün Erzurum'da ikinci etap kamp çalışmalarına başladı. Teknik heyetin gözetimindeki idman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra 3 grupta 5'e 2 oynayan futbolcular, rejenerasyon ile antrenmanı tamamladı.