 Konya’ya Nijeryalı golcü – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Temmuz 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Konya’ya Nijeryalı golcü

    Konya’ya Nijeryalı golcü
    A.Konyaspor, İsveçli kaleci Carlgren ve F.Bahçe'den sağ bek Savaş Polat'ın ardından bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Yeşil-beyazlılar Nijeryalı golcü 'i transfer etti. Katar'da Al Arabi'de oynayan 24 yaşındaki santrfor, geçen sezon 19 maçta 5 gol, 4 asistle oynadı. Futbol hayatını 2 sezondur Katar'da sürdüren Ezekiel, Belçika'nın ünlü kulüpleri Standard Liege ve Anderlecht'te de forma giydi.
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Konya’ya Nijeryalı golcü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.