Konyaspor, Ezekiel ile imzaladı
Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, Nijeryalı forvet oyuncusu Imoh Ezekiel ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki futbolcu için Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda imza töreni düzenlendi.
Törende açıklamalarda bulunan Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, yeni futbolculardan beklentilerinin bir hayli yüksek olduğunu belirtti.
Kariyerinde daha önce Anderlecht ve Standard Liege takımlarının formasını giyen Imoh Ezekiel ise Konya'da kendisini kanıtlamak istediğini aktardı.
Uyum sorununu çabuk atlatmayı umduğunu vurgulayan Ezekiel, "Amacım en kısa zamanda hedeflerimizi gerçekleştirmek olacak. Taraftarlarımızı internette gördüm ve gerçekten çok heyecanlandım." ifadelerini kullandı.
"VUKOVİC'İ SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"
Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Zeren, Jagos Vukovic'in, yanında menajerleriyle transfer komitesine gelerek Yunanistan ekibi Olympiakos'a gitmek istediğini söylediğini bildirdi.
Vukovic ile ilgili Olympiakos kulübünden teklif aldıklarını vurgulayan Zeren şunları kaydetti:
"Bize iletilen teklifi yeterli bulmadık ve kendisini satmak istemediğimizi belirttik. Şu anda bizim istediğimiz şartlar oluşmadığı sürece Vukovic'i satmayı düşünmüyoruz. Konuyu yönetim kurulumuza bildirdik."
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:05
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Futbolun Obra'sı
Toplam 50
Yorum
FENERBAHÇE FENERBAHÇE'NİN, BU SENE ŞAMPİYON OLACAĞINDAN EN UFAK ŞÜPHEMİZ YOK! SAYIN AYKUT KOCAMAN'A VE TAKIMINA GÜVENİMİZ TAM.
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Emre Mor'da kritik gün
Toplam 21
Yorum
BEŞİKTAŞ ben emrenin yerinde olsan türkiyede hiçbir takıma gelmem net söylüyorum. geliceksemde avrupa kupalarında boy gösterecek bir takıma giderim !
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Emre Mor'da kritik gün
Toplam 21
Yorum
BEŞİKTAŞ bayılıyorum sizin yorumlarınıza sezonun 2. yarısı iddaa kalmadı diğerek boş türbünlere oynarsınız yazık büyük konuşmamak gerek !
Konyaspor, Ezekiel ile imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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