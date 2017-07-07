 Konyaspor, Ezekiel ile imzaladı – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    Konyaspor, Ezekiel ile imzaladı

    Konyaspor, Ezekiel ile imzaladı

    Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, Nijeryalı forvet oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki futbolcu için Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda imza töreni düzenlendi.

    Törende açıklamalarda bulunan Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, yeni futbolculardan beklentilerinin bir hayli yüksek olduğunu belirtti.

    Kariyerinde daha önce Anderlecht ve Standard Liege takımlarının formasını giyen ise Konya'da kendisini kanıtlamak istediğini aktardı.

    Uyum sorununu çabuk atlatmayı umduğunu vurgulayan Ezekiel, "Amacım en kısa zamanda hedeflerimizi gerçekleştirmek olacak. Taraftarlarımızı internette gördüm ve gerçekten çok heyecanlandım." ifadelerini kullandı.

    "VUKOVİC'İ SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"
    Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Zeren, Jagos Vukovic'in, yanında menajerleriyle transfer komitesine gelerek Yunanistan ekibi Olympiakos'a gitmek istediğini söylediğini bildirdi.

    Vukovic ile ilgili Olympiakos kulübünden teklif aldıklarını vurgulayan Zeren şunları kaydetti:

    "Bize iletilen teklifi yeterli bulmadık ve kendisini satmak istemediğimizi belirttik. Şu anda bizim istediğimiz şartlar oluşmadığı sürece Vukovic'i satmayı düşünmüyoruz. Konuyu yönetim kurulumuza bildirdik."

    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:05
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