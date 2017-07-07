Atiker Konyaspor'a laktat testi
Yeni sezonun çalışmalarını teknik direktör Mustafa Reşit Akçay nezaretinde sürdüren Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor'da futbolculara bugün laktat testi yapıldı.
İlk etap kampına Konya'da yaptığı antrenmanlarla devam eden yeşil beyazlı takımın 8 Temmuz'da ikinci etap kampı için Erzurum'a gideceği açıklandı.
Atiker Konyaspor, bu sezonun sonunda Dimitar Rangelov, Alban Meha, Kaya Tarakçı, Mehmet Uslu ve Kibong Mbamba ile yollarını ayırırken İşveçli kaleci Patrik Carlgren, Fenerbahçe'den defans oyuncusu Savaş Polat, Levski Sofia'nın Faslı orta saha futbolcusu Mehdi Bourabia ve Kardemir Karabükspor'da forma giyen Abdou Razack Traoré'yi renklerine bağladı.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:45
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''Junuzovic’ten vazgeçmedik''
Toplam 8
Yorum
VİSCA YI ALAMASSAN.. BU TAKIMIN SEVİYESİ YUKARI ÇIKMAZ O KADAR..KUCKA TEK BAŞINA NE YAPSIN,VISCAYI ALIN YANINADA JUNUZOVIC YADA O TARZ BI OYUNCU ALIN RAHATLYLIM
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Costa çılgınlığı: 3 milyon aşıldı
Toplam 12
Yorum
CC geleceksen gel artık be
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Antalyaspor'un kutlamaları faciaya dönüştü
Toplam 1
Yorum
menez en büyük antalya yaşasın akrepler bu sene şampiyonuz........
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