 Atiker Konyaspor'a laktat testi – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Atiker Konyaspor'a laktat testi

    Atiker Konyaspor'a laktat testi

    Yeni sezonun çalışmalarını teknik direktör Mustafa Reşit Akçay nezaretinde sürdüren Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor'da futbolculara bugün laktat testi yapıldı.

    İlk etap kampına Konya'da yaptığı antrenmanlarla devam eden yeşil beyazlı takımın 8 Temmuz'da ikinci etap kampı için Erzurum'a gideceği açıklandı.
    Atiker Konyaspor, bu sezonun sonunda Dimitar Rangelov, Alban Meha, Kaya Tarakçı, Mehmet Uslu ve Kibong Mbamba ile yollarını ayırırken İşveçli kaleci Patrik Carlgren, Fenerbahçe'den defans oyuncusu Savaş Polat, Levski Sofia'nın Faslı orta saha futbolcusu Mehdi Bourabia ve Kardemir Karabükspor'da forma giyen Abdou Razack Traoré'yi renklerine bağladı.

    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:45
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