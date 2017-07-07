Atiker Konyaspor'a laktak testi
Yeni sezonun çalışmalarını teknik direktör Mustafa Reşit Akçay nezaretinde sürdüren Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor'da futbolculara bugün laktat testi yapıldı.
İlk etap kampına Konya'da yaptığı antrenmanlarla devam eden yeşil beyazlı takımın 8 Temmuz'da ikinci etap kampı için Erzurum'a gideceği açıklandı.
Atiker Konyaspor, bu sezonun sonunda Dimitar Rangelov, Alban Meha, Kaya Tarakçı, Mehmet Uslu ve Kibong Mbamba ile yollarını ayırırken İşveçli kaleci Patrik Carlgren, Fenerbahçe'den defans oyuncusu Savaş Polat, Levski Sofia'nın Faslı orta saha futbolcusu Mehdi Bourabia ve Kardemir Karabükspor'da forma giyen Abdou Razack Traoré'yi renklerine bağladı.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:00
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Aykut Demir, Konya’ya
Toplam 5
Yorum
rahmi lütfen insanları inançları ile değil işleri ile kıyaslayalım.........
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Tolga Özkalfa, hakemliği bıraktı
Toplam 1
Yorum
mrt yetmez ama evet.bırakması gereken çok hakem var ama önce federasyonun içindeki kadrolaşma bitmeli..yoksa hakemin adı değişir sonuç değişmez.
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Gael Clichy Başakşehir’de
Toplam 4
Yorum
GOMİS 3 M EURO BİR BEKE VERİLİRMİ YAA.
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