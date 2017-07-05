Konyaspor atakta

İsveç’ten kaleci Carlgren ve F.Bahçe’den Savaş Polat’ı alan kupa şampiyonu, Çaykur Rize’nin sol beki Özgür Çek ve Nijeryalı golcü Ezekiel’le de el sıkıştı.

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor, transferde atağa kalktı. Yeşil-beyazlılar'ın Nijeryalı golcü Imoh Ezekiel ve sol bek Özgür Çek'le prensipte anlaştığı öğrenildi. Katar Yıldızlar Ligi'nde Al Arabi takımında oynayan Ezekiel, geçen sezon 24 maçta 8 gol attı. Konyaspor yönetiminin, genç santrforun menajeriyle fiyat artırımı nedeniyle ortaya çıkan sorunu çözmeye çalıştığı kaydedildi. Süper Lig'e veda eden Çaykur Rizespor'la 2019'a kadar kontratı olan Özgür Çek'le de söz kesilirken, 26 yaşındaki sol bekin ailevi sebepler ve kız arkadaşının Konya'ya yakınlığı nedeniyle tercihini yeşil-beyazlılardan yana kullanacağı belirtildi.