Akçay: ''Bizi tercih etmesi gerekiyor''
Atiker Konyaspor Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, transferi için görüştükleri Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Erdoğan'ın kendilerini seçmesi gerektiğini söyledi.
Akçay, yeşil-beyazlı ekibin yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman öncesinde transfer çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kulübün mali disiplinini çok dikkatli izleyerek, nitelikli yükselişi hedeflediğini vurgulayan Akçay, yeşil-beyazlı takımın hedeflerine ulaşmak için de plan ve projelerin olması gerektiğine işaret etti.
Mustafa Reşit Akçay, kendilerini zor bir sezonun beklediğine işaret ederek, "Elimizdeki tecrübeli futbolculardan kurulu bir takıma farklı yapıda oyuncular ilave ederek sahadaki duruşumuzu ofansif eylemlerle zenginleştireceğiz. Bunun için de çalışıyoruz. Zor olacak." diye konuştu.
Yeni yapılanma çalışmaları kapsamında 4 oyuncunun daha takıma katılacağını aktaran Akçay, nokta transfer çalışması yapacaklarını, bunun da hassasiyetle yürütüldüğünü vurguladı.
Deneyimli teknik adam, stoper, sol bek ve santrafor transferi yapılacağına değinerek, şunları kaydetti:
"Bajic çok yetenekli bir oyuncumuz. Farklı yerlerde oynama özellikleri de var ama oyun yapımıza göre daha hareketli bir santrafor üzerinde yoğunlaşıyoruz. Yönetimin ve bizlerin tüm çabaları Konyaspor menfaati üzerinedir. Yusuf Erdoğan ile konuştuk. O süreci devam ettiriyoruz ama bizi tercih etmesi gerekiyor. Böyle bir ifadeyi kullanması gerekir ki ondan sonraki süreç başlasın. O sesi ondan henüz alamadık. Yönetim kurulumuz profesyonelce kulübü ve menajeriyle iletişimini sürdürüyor. Bize 'evet' dediği andan itibaren kapımızın açık olduğunu daha önce belirttim şimdi de açık. Yönetim çalışmaları bırakmadı, devam ettiriyor."
YENİ SEZON HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Öte yandan yeşil-beyazlı ekip, 2017-2018 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.
Mustafa Reşit Akçay yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, dar alanda pas çalışmasının ardından 5'e 2 pres ve koşuyla başladı.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise futbolcuların, koordinasyon çalışması yaptığı bildirildi.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 21:41
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Pepe bu akşam İstanbul'da
Toplam 91
Yorum
Karakartal Pepe begenmeyen cahiller adam 22 uluslar arasi kupasi var avruoa samp. S.ligi ispanya sampiyonu adam ilk 11 siz neyin kafasini yasiyonuz...
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UEFA'dan Vodafone Park'a ziyaret
Toplam 5
Yorum
tamer renklilerin gözü yaşlı, PEPE Beşiktaşlı
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Pepe bu akşam İstanbul'da
Toplam 91
Yorum
REAL PEPE 26 ŞUBAT 1983 DOĞUM LU Bİ OYUNCU NASIL 35/ 36 YAŞINDA OLUYO ACABA ? TAMAM ( KORKUNDA ) BU KADAR SAÇMALAMAYIN :D :D Ayyşş yazık size :D :D :D
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