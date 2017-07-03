Konyaspor'da çifte imza
Atiker Konyaspor, İsveçli kaleci Patrick Carlgren ile 2+1 yıllık, sağ defans oyuncusu Savaş Polat ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
İmza töreninde konuşan Konyaspor Başkan Yardımcısı ve basın sözcüsü Ahmet Baydar, her iki oyuncuya transferlerin hayırlı olmasını diledi.
Genç futbolcu Savaş Polat yaptığı açıklamada, hayalleri ve hedefleri olan böyle büyük bir kulübe geldiği için mutluluk duyduğunu söyledi. Polat, "Buraya Konyaspor'un başarısına katkı sağlamak için geldim. Bundan sonra yapabileceğim tek şey çok çalışıp bu formanın hakkını vermek. İnşallah bizler için çok güzel bir sezon olacak" dedi.
Kaleci Patrick Carlgren ise, "Buraya gelmek benim bir hedefimdi. Konyaspor'u çok seviyorum. Elimden gelenin daha iyisini yapacağım. Konyaspor'u, taraftarını izledim ve çok beğendim. Her şey çok iyi olacak buraya geldiğim için çok mutluyum" şeklinde konuştu.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:59
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Toplam 1
Yorum
seyirci Çok ağır bir futbolcu
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Volkan'dan Ersun Yanal'a gönderme
Toplam 35
Yorum
aykut tarftarı kanser eder hasbelkader bir kupa aldı oda defans yapa yapa kendisi gibi defans yapan ibb elinden.
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''Saygısızlık''
Toplam 39
Yorum
metine En azından adam cümleye büyük harfle başlamış ilk kendini düzelt sonra eleştiri yap son olarak samimi olmadığın kişiye kardeş denilmez
Konyaspor'da çifte imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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